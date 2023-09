Flamengo e São Paulo tem maior renda da história do futebol brasileiro

No próximo domingo, as equipes voltam a se enfrentar, dessa vez no Morumbi. Para ser campeão, o Flamengo precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Vitória do rubro-negro por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Empate ou novo triunfo do São Paulo dará o título inédito para a equipe de Dorival Jr.