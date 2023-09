Foragido da justiça é executado a tiros dentro do quintal de casa na Vila Acre

Na noite desta quinta-feira (21), Ricardo Leite de Araújo, de 47 anos, foragido da Justiça, foi brutalmente assassinado a tiros no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo relatos da polícia, Ricardo estava dentro de sua própria residência auxiliando sua avó, uma idosa cega e cadeirante, na preparação das refeições. Os dois viviam sozinhos na casa quando criminosos, a bordo de um veículo, chegaram ao local e o chamaram no portão. No entanto, quando ele se aproximou da entrada da residência, foi alvejado por vários tiros, atingindo seu peito e cabeça com pelo menos quatro disparos. Após o ataque, os autores do crime fugiram do local.

Moradores da vizinhança, ao ouvirem os disparos, aguardaram até que os criminosos se afastassem antes de investigar o que havia acontecido. Foi então que encontraram Ricardo agonizando em seu próprio quintal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi imediatamente acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada para prestar os primeiros socorros. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que Ricardo já estava sem vida.

A Polícia Militar prontamente isolou a área para permitir que a perícia realizasse seu trabalho, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Apesar dos esforços da Polícia Militar do 2° Batalhão em coletar informações a fim de localizar os autores do crime na região, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. A motivação por trás deste homicídio ainda está sob investigação da polícia, mas há indícios de que a vítima estava sendo ameaçada devido a envolvimento em furtos e também era usuário de entorpecentes.

Agentes da Polícia Civil, pertencentes à Equipe de Pronto Emprego (EPE), obtiveram as primeiras informações relacionadas ao caso, que agora será conduzido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigação mais detalhada.