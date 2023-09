Foragido e condenado a mais de 50 anos por estupro, acreano é preso em Rondônia

Um foragido da Justiça do Acre por crimes de estupro na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, foi preso nesta quinta-feira (38), em Porto Velho ( RO). A prisão foi possível, segundo a Polícia Civil do Acre, graças à integração entre as forças policiais dos dois estados. O preso foi identificado pelas iniciais J. G. M e tem várias condenações judiciais.

Ele havia sido condenado por estupro cometido em Cruzeiro do Sul/ReproduçãoA Polícia chegou ao preso graças às investigações executadas pelo programa Shamar, uma inovação do sistema de segurança que visa o combate permanente à violência contra a mulher

O criminoso que estava foragido fazia vários anos em Porto Velho e foi localizado e preso através do trabalho de investigação envolvendo as polícias Civil do Acre e de Rondônia. Ele está condenado a mais de 50 anos de prisão e deve ser recambiado para o sistema prisional do Acre.