Forbes divulga salário de pilotos da Fórmula 1; veja

O universo da Fórmula 1 impressiona pelo espetáculo que dá aos finais de semana. Movimentam milhões para a organização de cada corrida e os protagonistas do evento, claro, são os pilotos das equipes. Os torcedores os admiram, mas também costumam se perguntar quanto ganham as principais estrelas do time. A Forbes, revista especializada em economia e finanças, publicou a lista completa dos salários dos corredores, e alguns números são chocantes, mas outros são bastante curiosos.