Friale prevê chuvas com temporais e ventania para o Acre nesta semana

O meteorologista Davi Friale, publicou em seu site O Tempo Aqui, a previsão do tempo para o Acre nesta semana. De acordo com o pesquisador, a última semana do inverno no estado será marcada pelo calor, chuvas e temporais.

De acordo com a previsão de Friale, as condições atmosféricas no estado estarão altamente favoráveis para a ocorrência de temporais.

“No Acre e nas áreas próximas, a última semana deste inverno será marcada pelo calor e pelas chuvas diárias, porém, na maioria das vezes, deverá chover de forma pontual. As condições atmosféricas, entretanto, estarão altamente favoráveis, em alguns dias, para a ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias”, diz a previsão.

Os ventos poderão superar os 50 km/h durante os temporais, alerta o meteorologista em seu site.

Com relação às temperaturas, estas podem chegar a 38ºC no Alto Acre, no Vale do Purus e em Tarauacá. Já em Rio Branco, a máxima deve ficar abaixo dos 37ºC nessa semana.

Onda de calor

A MetSul Meteorologia divulgou na noite do último domingo (17) a previsão de que o país será atingido por uma intensa onda de calor nos próximos dias. No Acre, a Defesa Civil alertou para a elevação da sensação térmica em até 10ºC.

SAIBA MAIS: Onda de calor: Acre pode ter sensação térmica de até 10ºC a mais, alerta Defesa Civil

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Claúdio Falcão, no Acre o calor poderá apresentar diversas consequências para a saúde humana, dos animais e para a produção.