Fricarnes faz mega promoção em Rio Branco e sorteia prêmio de R$ 100 mil; confira

Com uma ampla variedade de carnes, a Fricarnes, localizada na Rua Baixa Verde, Cidade Nova, realiza uma mega promoção em seus produtos, que se estende até o dia 18 de setembro.

Entre as ofertas, estão a agulha, por R$ 12,99 o quilo, a pá com osso, vendida a R$ 8,99. Para os que apreciam uma boa panelada, o kit está sendo oferecido a R$ 7,99 o quilo. Outra surpresa são nos preços do fígado e do coração bovino, que estão sendo vendidos a R$ 3,99 e R$ 4,99 o quilo.

A Fricarnes dispõe de todos os tipos de carne, desde as mais tradicionais, até os cortes mais nobres. O filé Mignom pode ser encontrado por R$ 44,99 o quilo, já a alcatra é ofertada por R$ 26,99.

A Fricarnes também oferece molhos variados para o preparo de diversos pratos. A cada R$ 30 reais em compras os clientes ainda concorrem a um prêmio de R$ 100 mil.