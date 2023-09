Funcionária de creche cai em armadilha criada por cães e cena viraliza

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais e encantou o público. Nele, a cadela Boleta liderou uma “gangue” canina para criar uma armadilha para a “tia da creche”. O que os pets esqueceram é que a câmera de segurança do local gravou o momento exato do “crime”, revelando os autores do “delito”.

Na filmagem, é possível ver a cadela Bolota disfarçando, andando tranquilamente de um lado para o outro. Quando a monitora da creche virou de costas, a pet agiu e bateu a pata em uma das pernas da mulher, que se desequilibrou e caiu. No instante seguinte, todos os cães do local foram para cima da “vítima” para enchê-la de lambeijos e carinhos.

A cena (veja aqui) viralizou no Instagram, acumulando mais de 1 milhão de visualizações. Nos comentários, os internautas brincaram com a situação. “Lamentável, um trabalho tão exausto e ainda sendo agredida pelos clientes”, escreveu uma usuária. Outra comentou: “Fria e calculista. Sabia exatamente onde dar o golpe”.

Em entrevista ao portal Amo Meu Pet, Giovana, a sócia-proprietária da creche Cãotainer, localizada em Santos, em São Paulo, contou que Monique, a funcionária que foi “atacada”, é monitora dos cães pequenos. No entanto, ela ficou responsável pelos pets grandes na manhã da travessura.