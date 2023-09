Gabigol ‘invade’ coletiva de Dorival Jr. e manda beijo para o treinador do São Paulo

Em meio à crise que o Flamengo vive com Jorge Sampaoli, um momento carinhoso envolvendo um ídolo rubro-negro e um ex-comandante do clube chamou a atenção após o jogo de ida da final da Copa do Brasil. Depois de ser derrotado por 1 a 0, o atacante Gabigol foi até a sala de imprensa do Maracanã onde acontecia a coletiva de Dorival Jr. e mandou um beijo para o treinador do São Paulo, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Flamengo em 2022.

Gabigol mandando beijo pro Dorival Júnior na coletiva agora há pouco. 🎥 Paparazzo Rubro-Negro pic.twitter.com/eQwl4prhFY — Gusttavo Sousa (@gusttavosousa33) September 17, 2023

Substituído com vaias na tarde deste domingo no Maracanã, Gabigol chegou a elogiar Sampaoli ao longo da semana e afirmou que o treinador “é a cara do Flamengo”. Ainda assim, é sabido que o treinador argentino não goza de muito prestígio com o elenco. No fim do primeiro tempo, Sampaoli deixou o gramado antes mesmo do apito final, deixando o time sem comandante por alguns instantes.