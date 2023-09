Galácticos bate Pelada do Aníbal e conquista título da Superco

O time dos Galácticos derrotou a Pelada do Aníbal por 8 a 7 nessa sexta, 15, no Álvaro Dantas, e conquistou o título da Supercopa de Futsal. A final foi cheia de alternativas e a definição do confronto ocorreu nos minutos finais.

Vitrine das Cores em 3º

Na disputa do terceiro lugar, a equipe do Vitrine das Cores venceu o Chelsea por 6 a 4.

Artilheiro e melhor goleiro

O ala Ley, dos Galácticos, marcou 12 gols e terminou como artilheiro da Supercopa. O melhor goleiro do torneio foi Altair, da Vila Cabral.

Grande evento

O vereador Ismael Machado (PSDB) classificou a realização da Supercopa como um grande evento.

“Conseguimos promover uma competição sem nenhum WO e com grandes jogos. Esse tipo de evento valoriza o investimento”, avaliou Ismael Machado

Com 100 equipes

O deputado Federal Coronel Ulysses (União Brasil)foi um dos apoiadores da Supercopa e o seu objetivo é aumentar para 100 equipes na edição 2024.

Decisão foi bem disputada e decidida nos minutos finais.