GALERIA: milhares de cristãos participam da Marcha para Jesus neste sábado, em Rio Branco

Com um público esperado de 20 mil pessoas, a Marcha para Jesus teve concentração no Calçadão da Gameleira, neste sábado (9). O evento contou com a participação de diversas pessoas como crianças, idosos e adultos, inclusive a vice-governadora Mailza Assis e o secretário de Governo, Alysson Bestene.

Um trio elétrico puxou os cristão que caminharam até o Arena da Floresta, onde acontece o show da cantora gospel Isadora Pompeo.

O ContilNet acompanhou o evento e registrou um momento de adoração dos cristãos durante a caminhada. VEJA:

Veja imagens exclusivas do ContilNet no maior evento cristão do país: