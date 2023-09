Galvez derrota Santa Cruz nas penalidades e conquista Estadual

Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, o Galvez derrotou o Santa Cruz por 6 a 5, nas penalidades, na tarde desta sexta, 15, no Florestão, e conquistou o título do Campeonato Estadual Sub-17.

Jogo nervoso

Galvez e Santa Cruz realizaram uma partida nervosa e perderam oportunidades de gols. No início do segundo tempo, o goleiro Carlos falhou e Banana fez 1 a 0 Galvez. Depois do gol, os jogadores do Imperador passaram a “parar a partida” em lances seguidos e o árbitro Antônio Marivaldo não coibiu o anti jogo.

Nos minutos finais, o lateral Esquerda realizou grande jogada e Willian empatou. O Santa Cruz ainda criou oportunidades, mas não conseguiu a virada. Nas cobranças de penalidades, o Galvez foi mais competente e conquistou a taça e a vaga do Acre na Copa do Brasil em 2024.

Éden Barros

O técnico Éden Barros entregou o comando do Galvez depois da conquista do título.

“Só quem esteve acompanhando os treinamentos sabe as dificuldades que nós passamos. Estou deixando o Galvez com a conquista de um título importante”, comentou Éden Barros.