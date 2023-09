Galvez estreia no Campeonato Estadual e quer mais um título na base

O Campeonato Estadual Sub-15 terá duas partidas nesta quinta, a partir das 14h50, no Florestão, pela primeira fase.

O Recriança joga contra o Sena Madureira na abertura da programação e vai tentar a segunda vitória. No outro confronto, o Galvez enfrenta o Rio Branco.

Aposta em técnico

Sem a comissão técnica vencedora das últimas competições, o Galvez estreia na competição contra o Rio Branco.

O presidente do Imperador Igor Oliveira, resolveu apostar no jovem Ytalo Costa para comandar a equipe.

Rio Branco sem treinador

O Rio Branco estreou com derrota no Sub-15 e vai para a segunda partida no torneio com diretor de marketing, Richard de Carvalho, no comando da equipe.