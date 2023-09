Galvez joga pela classificação e Assermurb quer o 1º lugar

A fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino será fechada nesta quinta, 7, a partir das 15 horas, no Florestão, com uma rodada dupla. Galvez e Sena Madureira disputam o primeiro jogo e na segunda partida a Assermurb enfrenta o Rio Branco.

Vitória ou empate

O Galvez entra para o duelo contra o Sena Madureira jogando por dois resultados. A equipe precisa vencer ou empatar para conquistar uma vaga na semifinal. Se for derrotado, a classificação será do Plácido de Castro.

O Sena Madureira vai para a partida com a classificação garantida. Se ganhar ou empatar, termina em terceiro. Se perder, vai fechar a fase de classificação na 4ª colocação.

Para ser líder

A Assermurb enfrenta o Rio Branco para fechar a fase de classificação com a 1ª colocação. O Atlético lidera com 14 pontos e a Assermurb soma 13. O Rio Branco realizou uma campanha pífia e joga eliminado.

Semifinais na segunda

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) confirmou para segunda, 11, a partir das 15 horas, no Florestão, as semifinais do Estadual. O título acreano vale vaga nas competições nacionais em 2024.