Galvez terá todos os titulares na semifinal do Campeonato Estadual

O técnico Éden Barros vai comandar um treinamento coletivo com a duração de 50 minutos nesta quarta, 6, a partir das 15 horas, no CT do Imperador, e vai definir os titulares do Galvez para o confronto contra o Sena Madureira.

O duelo pela semifinal do Campeonato Estadual Sub-17 será disputado na sexta, 8, a partir das 14h45, no Florestão.

“Teremos o elenco completo e isso é fundamental em um jogo decisivo. Ainda vamos trabalhar a parte coletiva e as bolas paradas para fechar a preparação”, comentou o treinador.

Foco é fundamental

Segundo Éden Barros, o aspecto psicológico também será importante para tentar conquistar a vaga na final.