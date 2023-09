Gamecon Talks fomenta economia e geração de emprego no Acre com venda de lanches

A Gamecon Talks chegou ao Acre com objetivo de trazer conhecimento sobre o mercado de games, mas também de fomentar a geração de emprego no estado. Do lado de fora, na entrada do evento, pequenos empreendedores montaram pontos de vendas de lanches e bebidas para atender ao público da Gamecon.

Fernando Sales, que montou um ponto para vender salgados e refrigerantes junto com a sua prima, contou ao ContilNet que a venda desses lanches veio como uma renda extra e por isso, abraçou a oportunidade de vender na Gamecon Talks.

“Nós decidimos agarrar essa oportunidade e não tínhamos muita expectativa por não conhecer o público e, por isso, não sabíamos a quantidade de salgados que deveríamos trazer, mas o resultado foi maravilhoso. No primeiro dia nós tivemos vendas exorbitantes e o segundo dia, superou o primeiro”, disse.

Para Fernando, as expectativas para o terceiro e último dia, que inicia na manhã desta sexta-feira (22), são as melhores. Segundo ele, no primeiro dia foram vendidos 90 salgados e 40 refrigerantes, já no segundo foram mais de 100 salgados. “Não só os salgados, acredito que os outros empreendedores também estejam vendendo bem, teve um casal que vendeu tudo o que trouxe apenas pela manhã”, disse.

De acordo com Fernando, os diversos estudantes que visitaram a Gamecon, os profissionais e até mesmo estudantes da Ufac que passavam pelo local compraram os salgados e refrigerantes vendidos próximo da entrada da Gamecon Talks.

“Foi muito bom e superou nossas expectativas. Os estudantes das escolas que vieram visitar e até mesmo professores compraram bastante”, finalizou.