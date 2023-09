Geraldo Luís desabafa sobre vício: “Não consigo largar”

Nesta terça-feira (5/9), Geraldo Luís fez uma revelação chocante durante entrevista para Isto É Gente. O ex-apresentador da Record TV contou que é viciado em zolpidem, medicamento usado para o tratamento de distúrbios do sono, como pessoas que têm dificuldade para dormir.

“Sou viciado e dependente, infelizmente, dessa droga chamada zopidem. Não consigo largar esse remédio maldito. Já tentei de tudo, mas não consigo. Uso há 5 anos”, lembrou.

Recentemente, o artista foi demitido da emissora do Bispo Macedo após 16 anos. Na conversa, ele agradeceu o tempo que ficou contratado: “Sou grato a Record. Onde eu for, eu vou falar bem da Record. A minha gratidão com o que a casa me deu será eterna”, destacou.