Gestão Zequinha Lima valoriza produção familiar com Programa de Aquisição de Alimentos

A maior feira de negócios e entretenimento do Juruá também expôs os produtos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, junto aos pequenos produtores pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), onde o município compra os alimentos direto do produtor para serem cedidos às escolas, creches e

instituições filantrópicas da cidade.

Além da já tradicional Farinha de Cruzeiro do Sul e seus derivados, o stand montado durante a Expoacre Juruá deste ano, mostrou que nem só de farinha vive a agricultura familiar da região. Coco, banana, abacaxi, inhame, verduras variadas e mesmo produtos extrativos como açaí e buriti, hoje fazem parte da mesa na merenda das escolas municipais e estaduais, além de outras 31 instituições filantrópicas, substituindo produtos industrializados vindos de outras partes do país.

O município de Cruzeiro do Sul foi o primeiro município do país a finalizar os procedimentos, receber os recursos e efetuar a compra dos produtos por meio do PAA, com um preço justo sendo pago diretamente ao produtor sem a figura do “atravessador”. São 800 mil reais que serão investidos na aquisição dos produtos regionais que já estão beneficiando 31 instituições sociais e atendendo 68 produtores rurais.

Um dos impactos positivos que o programa já está tendo é que a garantia de assistência técnica, transporte e compra serve de estímulo à produção familiar. Significa diversidade alimentar na mesa do cruzeirense e a permanência do homem do campo.

O maior produtor de inhames da região, Antônio Rocha, enalteceu o PAA, e falou da sua satisfação de vender seu produto pelo preço de mercado. “Esse programa e essa gestão do prefeito Zequinha Lima têm sido maravilhosos para nós

produtores porque podemos plantar e sabemos que vai ter alguém para comprar nosso produto com o preço de mercado”, disse Antônio.

“Quanto mais programas como esse para ajudar o agricultor será bem-vindo. Antes eu vendia o abacaxi de 4 reais no mercado, hoje repasso para o programa a 10 reais o quilo. Aumentei minha produção e agora pretendo fazer uma estufa para produzir cada vez mais”, disse Francisco Ferreira.

Eutimar Sombra, Secretário Municipal de Agricultura, destacou o fortalecimento da agricultura familiar pelo prefeito Zequinha Lima. “Nosso prefeito Zequinha Lima fez questão de aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos fortalecendo assim, o desenvolvimento e crescimento da agricultura familiar”.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou os avanços e valorização do pequeno produtor. “Nossa gestão trabalha muito para ajudar as pessoas e principalmente as pessoas que vivem no campo, que produzem para colocar alimentos em nossas mesas, então o PAA, tem como objetivo comprar a produção do nosso pequeno produtor por um preço justo e ainda destinarmos esses produtos para 31 instituições sociais de nossa cidade”, completou Zequinha Lima.