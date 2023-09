Giovanni Casseb denuncia atuação de quadrilha que está falsificando suas receitas; veja o vídeo

O professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Giovanni Casseb, recorreu às redes sociais nesta quarta-feira (27) para denunciar uma grave situação em que seu nome e registro médico (CRM) estão sendo indevidamente utilizados por uma quadrilha para a emissão de receitas falsificadas. Casseb é conhecido no meio virtual por suas publicações humorísticas, mas agora enfrenta uma situação séria envolvendo sua identidade profissional.

Segundo o médico, as receitas fraudulentas estariam sendo prescritas em receituários da rede pública de saúde, apresentando o carimbo de seu CRM e uma assinatura falsificada. O profissional de saúde demonstrou grande preocupação com a situação e fez um apelo público às farmácias e seus respectivos funcionários para que não aceitem prescrição vinda da rede pública. Casseb também informou que registrou um boletim de ocorrência junto às autoridades competentes.

“Você, farmacêutico ou balconista de farmácia, por favor, não aceite nenhuma receita, supostamente emitida por mim, do setor público.Está tendo uma quadrilha falsificando as minhas receitas. Estou sendo lesado. Fizeram um carimbo meu e estão emitindo receitas falsas, não aceitem. Eu sou influencer e as pessoas querem ser influenciadas por mim, mas querer ser médico igual eu, vai estudar, meu filho! Vagabundo”, alertou Casseb.