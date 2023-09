Totalmente reformada, a mansão tem mármore italiano nos banheiros e cozinhas – uma delas externa -, churrasqueira com forno de pizza, adega refrigerada, banheira de hidromassagem ao ar livre e apartamento para hóspedes com dois quartos. Com ar-condicionado e aquecimento centrais, a casa tem dois andares e oito vagas na garagem, além de um spa e lago.