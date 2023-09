Gladson apresenta proposta aos sem-teto e garante material para moradias e vagas no aluguel Social

O governador do Acre Gladson Cameli (Progressistas) se dirigiu ao acampamento das famílias da Terra Prometida na noite desta sexta-feira (29), que estão há um mês nos arredores da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), com o intuito de apresentar novas propostas de assistência e moradia.

Desde o início das negociações, a prioridade do Governo tem sido oferecer habitações condignas e assistência governamental para as famílias envolvidas. O governador enfatizou o compromisso do governo do Estado em cumprir com tudo o que foi acordado e ressaltou que aqueles que optarem por não aceitar as propostas estarão fazendo uma escolha pessoal, mas que o Poder Executivo fará sua parte em fornecer a assistência constitucionalmente devida.

As propostas apresentadas por Cameli incluem:

1. Realocação no Conjunto Habitacional Marielle Franco: O governo se compromete a acomodar 30 famílias na ocupação Marielle Franco, situada no bairro Defesa Civil, em colaboração com a Associação Esperança para um Novo Milênio.

2. Apoio na Construção de Habitações: O Estado assumiu o compromisso de fornecer materiais para a construção de 30 unidades habitacionais, cada uma com dimensões de 16 metros quadrados, destinadas às famílias abrigadas na ocupação Marielle Franco.

3. Assistência Financeira: O governo também se compromete a viabilizar o pagamento de aluguel social para 15 famílias que não foram acomodadas na ocupação Marielle Franco, garantindo uma transição suave para essas famílias.

4. Garantia de Propriedade Futura: Além das medidas imediatas, ficou estabelecido pelo governo a garantia de contemplação de imóveis para as famílias envolvidas neste compromisso, tão logo as novas habitações sejam edificadas, proporcionando estabilidade e segurança a longo prazo.