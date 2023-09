Gladson Cameli assina ordem de serviços de construção de estrada entre Bujari e Porto Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou na tarde deste sábado (30), em Bujari, a ordem de serviço de construção e pavimentação da rodovia estadual AC-455, que vai ligar o município a Porto Acre. A assinatura ocorreu durante uma solenidade com participação popular de moradores dos dos dois municípios.

O governador também estava ao lado do prefeito Edvaldo Padeiro (PP), de Bujari, e de Porto Acre, Bené Damasceno, também do Progressistas. O secretário de Governo (Segov), Alysson Bestene, também foi um dia convidados do evento.

Além disso políticos locais, Gladson Cameli fez questão de apresentar o senador Márcio Bittar ,(União Brasil), como o parlamentar autor da emenda que vai permitir a obra, a um custo superior a R$ 20 milhões.

“Isso não só mostra nossa união em defesa da nossa gente como é prova cabal de que o que prometemos em campanha vamos cumprir. Bujari e Porto Acre não serão mais cidades apartadas porque o Acre é um só povo que quer viver em comunidade”, disse Gladson Cameli.