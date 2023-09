Gladson Cameli e ministro das Cidades acertam detalhes da liberação de recursos para a construção de casas no Acre

O governador Gladson Cameli acordou com o ministro das cidades, Jader Filho, detalhes para a liberação de R$ 42,7 milhões da Caixa Econômica Federal para a construção de 383 casas populares no Acre, em um contrato que tem a contrapartida de R$ 5,7 milhões do governo estadual.

Gladson Cameli também solicitou e recebeu a garantia do ministro sobre agilidade na análise de projetos do governo para a construção de mil unidades habitacionais no estado, por meio do programa Minha Casa Minha vida.

“Além de garantir moradia e dignidade para as famílias atendidas, com essas obras também estaremos aquecendo a economia e gerando emprego e renda para a população”, destacou o governador. “Levaremos dignidade para 383 famílias”, reforçou o ministro Jáder, lembrando também daquelas que possam ser beneficiadas com o Minha Casa Minha Vida no estado.

Além de agradecer o apoio do Ministério das Cidades e do governo federal ao Acre, o governador convidou o ministro das Cidades para ir ao estado para o lançamento da assinatura da ordem de serviço para a construção das 383 casas populares. Conforme o secretário de habitação e urbanismo, Egleuson Araújo, a ideia é que isso ocorra ainda este ano.

“O edital da licitação, que deverá ocorrer em outubro, foi lançado na semana passada. Tudo depende do tempo que leva o processo licitatório, mas o objetivo é que possamos lançar a ordem de serviço ainda este ano”, afirmou o secretário. Ele também participou da audiência, que foi marcada pelo deputado federal Eduardo Veloso, também presente na reunião e que destacou a importância da construção de moradias para atender a população necessitada.

Audiências

Ainda na tarde desta segunda-feira, o governador também agradeceu e reforçou pedidos de apoio do governo federal para o Acre em reunião com o secretário especial de Assuntos Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, André Ceciliano.

Mais cedo ele já havia se reunido e conseguido a confirmação de diversas obras de interesse do Acre no Ministério dos Transportes, como a previsão de continuidade do convênio com o governo do Estado e a retomada das obras de construção do Anel Viário de Brasileia e Epitaciolândia.