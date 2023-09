Gladson Cameli não descarta ficar no mandato até o último dia

Na noite desta quarta-feira (28), durante a festa de abertura do Festival da Farinha, na cidade de Cruzeiro Sul (AC), o governador do Acre, Gladson Cameli, fez declarações acerca do papel que fará nas eleições de 2024 e 2026.

Cameli, afirmou que participará ativamente como cabo eleitoral dos candidatos a prefeitos em 2024. “Eu vou ser cabo eleitoral, eu vou pedir voto, vou pedir voto junto dos partidos que compõem a nossa aliança”, destacou.

Durante o bate-papo com o jornalista Everton Damasceno, Cameli não descartou a possibilidade de permanecer em seu mandato até o último dia, 31 de dezembro de 2026, para cumprir as promessas de campanha. Embora a saída do cargo de governador seja considerada natural no processo político, Cameli ressaltou que há um caminho a percorrer antes de tomar uma decisão final.

“Hoje, neste exato momento, caminha-se para isso (disputar o Senado), mas daqui para lá é necessário cumprir mandamentos. Para eu ser candidato ao Senado, tenho que cumprir umas benfeitorias, mas está nas mãos de Deus e do povo, e o tempo será o senhor da razão. Mas a minha vontade naturalmente é ir ao Senado, mas não tenho problema em ficar até o último dia para cumprir as minhas promessas. Vou descer a escada do Palácio de cabeça erguida.”, afirmou.