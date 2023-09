Gladson diz que não está preocupado com acusações de Michelle na Aleac: “Nem estava sabendo”

Após a deputada Michelle Melo (PDT) fazer declarações polêmicas sobre o governo na sessão da Assembleia Legislativa da última terça-feira (19), o governador Gladson Cameli se posicionou, com exclusividade ao ContilNet, sobre o caso.

Cumprindo agenda na Semana do Clima de Nova Iorque, Cameli disse que está preocupado atualmente em manter o protagonismo do Acre nas questões ambientais. O governador disse que não estava ciente das declarações de Michelle, mesmo assim, não está preocupado com as acusações feitas por sua ex-líder na Aleac.

“Não tenho nada para comentar sobre ela, porque nem estou sabendo. Passei o dia na Bolsa de Valores de Nova Iorque, agora a pouco. Tratando da questão financeira, do crédito de carbono. Não tenho tempo para isso”, disse.

A deputada disse no plenário da Aleac que começará a expor todos os membros do governo do Estado “um a um”, em uma clara ameaça após ter sido destituída do cargo de líder governista.

Gladson retorna ao Acre nesta semana para praticar da Expo Sena Rural Show e do aniversário de Sena Madureira. O governador ainda tem compromisso oficial no Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul.