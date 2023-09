Gladson espera que Michelle siga na base do governo: “Parlamentar importante”

Durante a cerimônia de formatura de praças e oficiais da Polícia Militar, nesta terça-feira (5), o governador Gladson Cameli cumpriu a primeira agenda institucional após viagem nos EUA.

Esse também foi o primeiro compromisso oficial do governador depois da destituição da deputada Michelle Melo do cargo de líder do governo na Aleac.

RELEMBRE: Michelle Melo é retirada da liderança do Governo Gladson Cameli; Manoel Moraes assume

Cameli disse que mesmo com a demissão de Michelle, espera que a deputada continue compondo a base governista na Casa. “Ela continua sendo uma parlamentar importante, eu conto com ela na nossa base, não há um motivo para ela não permanecer, mas eu respeito qualquer decisão”, disse.

O mesmo posicionamento teve o secretário de Governo, Alysson Bestene,disse que espera que a deputada siga na base governista, mesmo sendo retirada da liderança. “A princípio ela permanece na base. Tivemos uma conversa bem transparente. É uma decisão de governo essa mudança, justamente para cada vez mais melhorar todo e qualquer relacionamento que o governo tenha em relação à base”, declarou.

VEJA MAIS: Alysson diz que teve ‘conversa transparente’ com Michelle e avisa que ela segue na base de Gladson

Entretanto, durante pronunciamento na Aleac, usando o slogan do governo, “visão de futuro, governo de todos”, Michelle alfinetou o Executivo expondo várias metas que não foram cumpridas por Gladson e de problemas enfrentados pelo governo do Estado.

CONFIRA: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, diz Michelle ao sinalizar que será oposição

“Visão de futuro pra mim é tirar o Acre do mapa da violência. Visão de futuro não expulsa famílias inteiras e as deixam passando necessidade em frente à Aleac, enquanto as autoridades fazem fotos. Ter visão de futuro é trabalhar para que os índices educacionais subam nas estatísticas de desenvolvimento e não caem, como tem acontecido”.