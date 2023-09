Gladson se posiciona após ‘puxão de orelha’ em chefe de gabinete: “Respeito e confio”

Durante a cerimônia do Dia da Independência nesta quinta-feira (7), na Praça da Revolução, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli teria ‘puxado a orelha’ do chefe de gabinete do Executivo, Coronel Messias.

Enquanto concedia entrevista coletiva e abordava a questão das manifestações dos moradores do Terra Prometida, Gladson recebeu um recado no ouvido de Messias, na tentativa de ajudar o governador.Cameli acabou rebatendo o chefe de gabinete na frente dos jornalistas.

“O senhor vai falar? Vai falar ou sou eu quem vai falar? Porque não pode eu estar falando e o senhor… Com todo o respeito”, disse Gladson.

Em nota, o governador declarou que não teve a intenção de desrespeitar Messias, nem à “sua pessoa” ou “autoridade” por ele conferida.

“Reafirmo o meu respeito ao Cel. Messias e confiança ao exercício de sua função, inclusive desempenhada com total competência, dedicação e integridade”, disse o governador.

Após o evento de 7 de setembro em Rio Branco, Gladson seguiria para a cerimônia de Independência de Cruzeiro do Sul, mas cancelou a participação.