Globo anuncia data de estreia do BBB24; Saiba detalhes

O Big Brother Brasil 24 já tem data de estreia! Dia 8 de janeiro o reality show chega as telas da Globo, com muitas novidades.

Em um comunicado oficial, emissora TV Globo declarou que os grupos Camarote [famosos] e Pipoca [anônimos] terão um “componente” a mais. Além disso, o famoso quadro Jogo da Discórdia será substituído por outra dinâmica: o “Sincerão”.

“Mas quem pensa que somente os competidores pelo prêmio milionário entrarão na casa está enganado. Novos quadros de humor estão previstos para a edição e em um deles um ‘invasor’ vai bisbilhotar os cômodos e as possíveis bagunças deixadas por lá pelos participantes. No outro, o público será o grande protagonista”, dizia o anúncio oficial.

Como já informado anteriormente, a votação também sofrerá mudanças.

“Em ambas as fases, estarão disponíveis para o público duas formas de votação: ‘voto da torcida’ e ‘voto único’. No inédito ‘voto único’, quem desejar participar informa seu CPF e só pode votar uma vez. Já o ‘voto da torcida’ funciona da mesma maneira que a votação das últimas edições: basta fazer login no Gshow com a conta Globo e votar quantas vezes quiser. Cada modalidade terá peso de 50% no resultado, cujo percentual final será a média ponderada dos dois formatos”, explicou a emissora.

O apresentador Tadeu Schmidt, por sua vez, segue no comando do BBB.

https://www.instagram.com/p/CxOahpxRkGg/?img_index=1