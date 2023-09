Gonzaga e Nicolau se reúnem com produtores de café no Juruá

O presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, reuniram-se neste sábado (2), em Cruzeiro do Sul, com produtores de café do Juruá.

O encontro teve como objetivo fortalecer a parceria entre o Legislativo e a Cooperativa de Cafeicultores do Juruá, presidida pelo ex-deputado Jonas Lima. O evento contou com a participação do senador Alan Rick.

Luiz Gonzaga destacou o potencial agrícola do Acre e lembrou o papel da Aleac de ser uma ponte entre o governo e o produtor rural em busca de investimentos para o setor do agronegócio.

“Chegou a vez do Acre entrar de vez no agronegócio e a produção de café tem um futuro promissor em nosso estado. A Aleac está à disposição para buscar investimentos para melhorar a vida dos produtores rurais. O que mais importa é o desenvolvimento econômico do estado”, disse Gonzaga.

Nicolau Júnior afirmou que a união entre os poderes públicos e os trabalhadores fará com que o Acre se destaque ainda mais na produção agrícola.

“Tenho certeza que essa cooperativa será um sucesso. Com o apoio do Gladson ela tende a crescer ainda mais. União é o caminho. Temos deputados apaixonados pela agricultura. O que tiver ao nosso alcance vamos apoiar. A Aleac fará a parte dela, podem contar com os deputados”, disse.

O senador Alan Rick aproveitou a ocasião para apresentar notícias importantes para o setor do agronegócio no Acre. O senador anunciou investimentos no setor cafeeiro e demais campos da agricultura. Alan também lembrou do trabalho que a Aleac faz em favor do desenvolvimento do estado.

“O café rende mais que a soja e o gado se tiver estrutura e apoio dos órgãos públicos. O Acre tem esse viés de produção conhecido no país inteiro. Preciso exaltar o trabalho da Aleac. Certeza que temos uma das mesas diretoras mais atuantes da história. Precisamos avançar para dar apoio aos produtores plantarem e colherem”, disse.

O secretário de Agricultura do Estado, Luiz Tchê, afirmou que o governador Gladson está empenhado em transformar o Acre em um grande produtor de café e demais produtos.

“Sempre acreditamos no cooperativismo. O espelho do cooperativismo é o Coopercafé. Podem contar com a Secretaria de Agricultura. O governador Gladson apoia a agricultura”, disse.

Participaram da reunião o senador Alan Rick, deputados Luiz Gonzaga, Nicolau Júnior e Edvaldo Magalhães, prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, secretários de Estado, Assurbanipal e Luiz Tchê, e demais autoridades.