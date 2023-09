Gonzaga recebe empresários de fertilizantes para debater melhorias para as plantações do Acre

Preocupado com a produção agrícola no estado do Acre, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, em parceria com gestor de novas tecnologias sustentáveis de Alagoas, Sr. Hudson Cavalcante, reuniu-se nesta sexta-feira (22) com representantes da empresa Brasil Fertilizantes, Alex Munaretto e Willy Schnepper, para tratar sobre uma nova tecnologia orgânica ferti-protetora que promete melhorar o manejo de pragas e doenças que causam danos às plantações no estado, além de repor nutrientes.

O produto apresentado ao parlamentar trata-se do Effectus, fertilizante que desempenha ação metabólica que auxilia no manejo de diversas pragas como ácaros, pulgões, traças, trips, etc, bem como bacterioses e viroses e fungos.

Gonzaga, que defende investimentos na produção agrícola para gerar emprego e renda, levou os empresários até a Embrapa, Secretaria de Agricultura do Estado e Emater para apresentar o produto aos pesquisadores e gestores acreanos.

“Assim como todos os outros setores, a agricultura também necessita investir em tecnologias para melhor o solo e combater pragas nas plantações. Os produtores acreanos só têm a ganhar com chegada de produtos que auxiliem no aumento da produção agrícola no nosso estado”, disse Gonzaga.

De acordo com o diretor comercial da empresa, Alex Munaretto, o Effectus pode atender todos os cultivos desde a agricultura orgânica familiar a grandes plantações empresariais.

“Nosso produto promete entregar uma ação ferti-protetora em caráter orgânico em todos os cultivos. Com esta modalidade será possível nutrir com excelência nosso cultivo gerando ação que irá garantir menos danos por pragas e doenças, reduzindo também a carga química”, disse.

Sobre o Effectus

É um produto a base de sulfetos, que entrega um enxofre em solubilidade plena, o que o torna único no mercado mundial, produto este que promete reorganizar a agricultura familiar e garantir safras mais abundantes em escala comercial.

Exteriormente na planta o Effectus®️ age inibindo a frutificação de fungos desnaturando suas membranas celulares devido sua ação lipofílica.

Fisiologicamente, o enxofre contido no Effectus®️ é absorvido pela planta onde se liga aos nitratos que estão disponíveis formando aminoácidos e consequentemente a formação de proteínas complexadas e, através do melhor aproveitamento destes nitratos, a planta se torna mais robusta e mais resistente a situações bióticas e abióticas.

O efeito fito e fertiprotetor proveniente da aplicação de Effectus®️, traz benefícios para os cultivos e não podemos desassociar a indução à resistência causada pelo aumento dos níveis de enxofre no sistema fisiológico da planta dos efeitos externos, onde um complementa o outro, gerando uma ação trofobiótica.