Governador Gladson Cameli recebe novo cônsul-geral do Peru em Rio Branco

Em agenda institucional de boas-vindas, o governador Gladson Cameli recebeu o novo cônsul-geral do Peru em Rio Branco, Pedro Rubín, nesta quarta-feira (6), no Palácio Rio Branco, na capital acreana.

Entre os assuntos tratados, o governador expressou palavras de hospitalidade ao novo cônsul e lembrou dos resultados positivos da união entre Brasil e Peru na exportação de produtos, pela Rodovia Interoceânica.

“Já começamos a avançar, mas precisamos melhorar a logística entre os dois países. É de interesse do Acre, por parte do Brasil, como é de interesse do Peru exportar e importar, para aquecer a economia”, ressaltou o governador.

Rubín chegou ao Acre na segunda quinzena de agosto e está em processo de instalação em Rio Branco. Para ele, o diálogo com o governo estadual visa intensificar as relações comerciais e econômicas entre os dois países, incluindo as regiões de Ucayali e Madre de Dios.

“Nosso objetivo é desenvolver as indústrias e o turismo. Creio que, com um pouco de impulso, podemos chegar a um acordo sobre as inflações e aumentar as riquezas da região. Há muitas possibilidades”, destacou Rubín.

No próximo dia 20, um evento comercial deve reunir representantes dos dois países na capital acreana, para dialogar sobre os avanços nos negócios entre o estado do Acre e o Peru.