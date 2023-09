Mailza prestigia Espaço da Indústria e fala da importância do setor para a geração de oportunidades

A governadora do Acre em exercício, Mailza, prestigiou a abertura oficial do Espaço da Indústria na Expoacre Juruá, na noite desta quinta-feira, dia 31. Ao discursar sobre a importância do setor para a geração de oportunidades, ela falou da relação entre o Estado e o setor privado. “A indústria promove a expansão das cidades. Cabe ao Estado criar incentivos para essa promoção de negócios”.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, agradeceu o empenho dos servidores na estruturação do espaço. Um total de 65 expositores das áreas de alimentos, indústria naval, setor energético, moveleiros e cooperativas expõem produtos e serviços da região.

“Temos o governador Gladson Cameli, aqui representado pela Mailza, como maior incentivador da indústria acreana. Os reflexos estão visíveis nesta feira com o dobro de empreendedores com relação ao ano passado. Uma indústria forte é sinônimo de Estado forte”, acrescentou Mesquita.

O presidente da Federação da Indústria do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro, destacou o papel do Estado no processo de industrialização e na construção da infraestrutura básica para atração de novos negócios. “A Expoacre Juruá é uma vitrine dessa nova relação entre Estado e setor privado”, observou Ribeiro.

O evento foi prestigiado por sindicatos do setor industrial, representantes do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre), da Associação Comercial do Juruá, da Associação de Cooperativas Brasileiras, além de secretários de Estado, deputados estaduais, comerciantes e empresários do setor.