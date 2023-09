Governo altera o decreto que dispõe sobre aplicação do brasão do Estado como marca

Para atualizar as regras de aplicação da marca oficial do governo do Estado do Acre, apresentada na publicação do Manual Prático de Marca do Governo do Estado, foi publicado nesta quinta-feira, 28, o decreto 11.334, que visa ampliar as opções na utilização dos elementos visuais.

O brasão de armas do Acre é resultado de três momentos distintos da história do estado, com alterações e modernizações adotadas até os dias atuais. A obrigatoriedade da adoção do símbolo consta na Lei Estadual 1.173, de 22 de dezembro de 1995, assinada pelo então governador Orleir Cameli.

De acordo com a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, “em 2023, durante o processo de uniformização da imagem institucional, foi estabelecido um padrão visual com aplicação em diversas situações. Como foram surgindo novas necessidades ou demandas nas pastas e autarquias, tornou-se necessária a atualização do manual da marca. Dessa forma, agora foi flexibilizado o uso e mantida a imagem do governo, sólida em todo o estado”.

Clique aqui e acesse o manual completo.