Governo anuncia concurso unificado em vários órgãos com mais de 9 mil vagas

Atenção concurseiros! Em live transmitida no YouTube do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a ministra Esther Dweck repassou, nesta sexta-feira (29), informações ao país sobre o concurso unificado a ser realizado pelo Governo Federal. Segundo a ministra, os órgãos que irão participar do Concurso Nacional Unificado são vários e até o momento, a previsão de vagas são de 9.116.

Está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta (29) o decreto que dispõe sobre o Concurso Nacional Unificado e institui os órgãos de governança. O documento foi assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como previsto pela ministra da Gestão, Esther Dweck.

Confira abaixo alguns dos órgãos que aderiram ao novo modelo e onde haverá concursos:

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai): 502 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA): 520 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais: 1.480 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 900 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 30 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC): 110 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc): 40 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel): 40 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): 35 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 895 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP): 130 vagas;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI): 296 vagas;

Ministério da Cultura (MINC): 50 vagas;

Advocacia-Geral da União (AGU): 400 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 70 vagas;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC): 40 vagas;

Ministério dos Povos Indígenas (MPI): 30 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO): 60 vagas.

Segundo o decreto, “os custos de realização do Concurso Público Nacional Unificado serão rateados entre os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional aderentes”. As normas dessa divisão serão estabelecidos em ato do Ministério da Gestão.

A ideia do Ministério da Gestão é criar algo similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que é aplicado simultaneamente em todo o país. O exame será dividido em duas partes, por meio de provas objetivas, com matriz comum a todos os candidatos, e de provas específicas e dissertativas por blocos temáticos. Ambas as partes do exame serão aplicadas no mesmo dia.

A expectativa é de que a prova seja aplicada em 179 municípios brasileiros em 25 de fevereiro de 2024 e a publicação dos resultados gerais da primeira fase até o fim de abril. Segundo o MGI, os municípios onde será aplicada a prova, foram selecionados mediante fatores como densidade populacional, raio de influência microrregional de cidades médias e grandes e as facilidades de acesso entre elas, delimitando municípios com mais de 100 mil habitantes. No caso específico da região Norte, o mínimo é de 50 mil habitantes, o que significa que, no Acre, haverá aplicação de provas pelo menos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.