Governo divulga programação do Desfile de 7 de setembro em Rio Branco; confira

O desfile da Independência do Brasil, que acontece na próxima quinta-feira (5), no Centro de Rio Branco, reunirá diversas instituições cívico-militar do estado do Acre.

O evento será realizado na Avenida Getúlio, em frente à Biblioteca Pública, a partir das 8h da manhã, e terá a presença das forças militares, de instituições estaduais e sociais, grupamentos mirins e colégios militares, além do comboio de viaturas militares e veículos civis, e ainda, a apresentação de bandas de música e desfiles de clubes de veículos antigos e motocicletas.

O governo divulgou nesta terça-feira (5) a programação completa do desfile. Confira:

8h – Revista às tropas

8h15 – Início do desfile, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Biblioteca Pública Estadual

DESFILE DE FORÇA (1º BLOCO):

4º BIS;

7º BEC;

Destacamento de controle do espaço aéreo RBR (Aeronáutica);

Banda de música do Exército do 4º BIS;

Veículos oficiais federais;

4º BIS;

Marinha.

INSTITUIÇÕES / ESTADUAIS E SOCIAIS (2º BLOCO):

Banda de Música Amigos Solidários;

Pelotão Projeto Amigos Solidários;

Escola Dom Bosco;

Demolay;

Filhas de Jó;

Estela do Acre;

Banda de Música Amigos Solidários.

GRUPAMENTOS MIRINS (3º BLOCO):

Banda de Música Mirim Polícia Militar

Escoteiros

COLÉGIOS MILITARES (4º BLOCO):

Colégio Militar Tiradentes (PM);

Colégio Militar Dom Pedro II (CBMAC);

Colégio Cívico-Militar Wilson Barbosa (CBMAC).

FORÇAS ESTADUAIS (5º BLOCO):

Polícia Militar (PM);

Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC);

Psicólogos, assistente social, técnico em execuções penal, técnicos adminstrativos;

Grupamento dos PPS;

Serviço de operações e escoltas. F Canil;

GEPOE;

Polícia Civil (PCAC).

COMBOIO DE VIATURAS ESTADUAIS (6º BLOCO):

Polícia Civil (PCAC);

Polícia Militar (PM);

Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC);

Viaturas da CIFTRAN;

Samu (Ambulâncias);

Ciopaer (Sejusp).

VEÍCULOS CIVIS (7º BLOCO):

Fuscas;

Veículos antigos (variados);

Motocicletas (motoclube).