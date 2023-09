Governo divulga resultado final do processo seletivo para Educação Escolar Indígena; veja nomes

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), torna público as respostas aos recursos, o resultado final e a homologação do Processo Seletivo Simplificado para Educação Indígena. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quinta-feira (14).

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Processo Seletivo Simplificado junto a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE, por meio do telefone (68) 3213-2331 ou ainda junto a Secretaria de Estado de Administração – SEAD, por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Veja os nomes: