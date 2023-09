Governo e Caixa celebram investimento de R$ 6,3 milhões para pavimentação em Rio Branco

Em reunião nesta quinta-feira, 14, na Casa Civil, o governador Gladson Cameli celebrou a abertura do Ciclo OGU 2023, da Caixa Econômica Federal, com a assinatura de um contrato no valor de R$ 6 milhões, destinado à pavimentação de vias urbanas em Rio Branco.

O evento teve um clima de comemoração, refletindo a importância desse marco para a infraestrutura urbana da capital e, consequentemente, para a qualidade de vida dos moradores. A pavimentação de vias urbanas desempenha um papel crucial na mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico da região.

Para o governador Gladson Cameli, essa iniciativa representa a necessidade de dar continuidade às obras públicas, gerar empregos e movimentar a economia local. Em seu discurso, ele expressou gratidão à Caixa, instituição que desempenha um papel fundamental nessa parceria, viabilizando investimentos importantes para o estado.

“É isso que estamos nos esforçando para fazer. Colocar nossas obras em dia, gerar novos investimentos e garantir o crescimento do Acre com infraestrutura que beneficie diretamente a nossa população. E ter a Caixa ao nosso lado em projetos como esses faz a diferença”, reforçou o governador.

O superintendente da Caixa no Acre, Thiago Araújo, destacou que a carteira de investimentos da instituição segue aberta para parcerias com o governo do Acre. “Ficamos felizes com o andamento desse contrato. Um projeto de pavimentação desses é capaz de trazer inúmeros benefícios diretos à população e nossa parceria com o governo do Acre sai fortalecida”, destacou o superintendente.

Vale destacar os recursos são resultados de emenda do senador Alan Rick.

Além do contrato de pavimentação, uma novidade foi anunciada pela Caixa Econômica Federal durante o evento. Trata-se de uma nova modalidade que visa facilitar o acesso aos programas de política de habitação do banco, em parceria com o governo estadual. Essa iniciativa também abre possibilidades de acesso a recursos por meio de emendas parlamentares, o que fortalece o compromisso com o desenvolvimento habitacional no Acre.

Para o governo do Acre, essas ações refletem o empenho conjunto das autoridades e instituições para promover o desenvolvimento e o bem-estar da população acreana.