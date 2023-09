Governo do Acre promove mutirão de cirurgias em Senador Guiomard e Tarauacá

O governo do Acre tem se destacado pela iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em promover mutirões de cirurgias com o objetivo de reduzir o tempo de espera e diminuir as filas reprimidas na área da saúde. Essa ação tem sido fundamental para atender às necessidades dos pacientes e melhorar o acesso aos serviços médicos em todo o estado.

Nos municípios de Senador Guiomard e Tarauacá o Programa Opera Acre tem se mostrado particularmente eficaz. Nesta terça-feira, 26, em Tarauacá, por exemplo, 28 mulheres têm a oportunidade de passar pela cirurgia de laqueadura, realizadas no Hospital Geral Dr. Sansão Gomes, e em Senador Guiomard, no Hospital Ary Rodrigues, seis mulheres passam pelo mesmo procedimento, que é essencial para o planejamento familiar.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou a importância dessa ação: “Estamos empenhados em melhorar a qualidade dos serviços de saúde no Acre e a realização dessas cirurgias é um passo significativo. Estamos buscando reduzir a demanda reprimida nos municípios, e, com a parceria do governo, estamos conseguindo alcançar esse objetivo”.

Em Senador Guiomard, o atendimento do planejamento familiar/reprodutivo está ocorrendo com sucesso, em parceria com a atenção básica, priorizando também o aspecto educacional. A gerência parabeniza toda a equipe da unidade, pois, em dias de cirurgia, os atendimentos ocorrem normalmente, e a equipe se desdobra para acolher cada paciente da melhor maneira possível.

Waldiane Araújo de Almeida, gerente administrativa do Hospital Dr. Sansão Gomes, compartilhou suas impressões sobre a iniciativa: “É muito importante ver as mulheres satisfeitas com a realização da cirurgia de laqueadura. Hoje estamos buscamos reduzir a demanda reprimida do município”.

Laudicelia Soares de Oliveira, de 25 anos, é uma das pacientes que passaram pelo procedimento de laqueadura no mutirão de cirurgias. Com três filhos e tendo experimentado o último parto de gêmeos, Laudicelia expressou seus sentimentos e preocupações em relação à sua decisão:

“Estou aliviada por ter tido a oportunidade de fazer a laqueadura aqui no Hospital Geral Dr. Sansão Gomes. Depois de ter gêmeos no meu último parto, eu estava com muito medo de engravidar de novo e passar por essa situação. Já tenho três filhos maravilhosos, mas não tenho mais interesse em engravidar novamente”, explicou.