Sesacre realiza mutirão de cirurgias oftalmológicas em Mâncio Lima

Há aproximadamente 16 anos sem funcionar, o centro cirúrgico do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho, em Mâncio Lima, foi reativado pela gestão do governador Gladson Cameli. Após esse avanço, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), já realizou mais de 340 cirurgias oftalmológicas somente em 2023.

Neste sábado e domingo, 9 e 10, o mutirão de cirurgias oftalmógica realizou o sonho de aproximadamente 180 manciolimenses, devolvendo a eles uma boa qualidade da visão por completo, com a retirada de catarata. Essa ação diminuiu a fila de espera do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e devolveu uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Leonilia Silva, de 66 anos, descobriu há mais ou menos três anos que possuía catarata em seus olhos. “Essa ação é muito importante para mim. Seria muito difícil me deslocar para outra cidade, com despesas e outras dificuldades, para buscar atendimento. Esse mutirão foi gratificante para mim e agora terei a visão restaurada”, disse.

“Esse atendimento é fundamental para uma boa qualidade de vida. A gente consegue devolver uma visão boa para que essas pessoas possam trabalhar e continuarem vivendo de uma forma digna. O sentimento que fica é a gratidão por fazer parte de um projeto tão bonito como esse” disse a médica Nauara Naissa.

“Os pacientes estão recebendo um tratamento digno, totalmente gratuito e sem sair aqui do município. Essa ação representa um compromisso do governador Gladson e do secretário Pedro Pascoal em cuidar das pessoas, oferecendo um atendimento humanizado”, contou Hélio Bentes, diretor do Hospital de Mâncio Lima.

Com informações da Agência de Notícias do Acre