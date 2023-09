Governo federal prorroga operação da Força Nacional de Segurança Pública no Acre

O governo federal editou a portaria que dispõe sobre a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública, em apoio ao Estado do Acre, sendo que a sede da operação será Rio Branco. A edição foi feita nesta sexta-feira (8). A prorrogação é válida por noventa dias, no período de 8 de setembro a 6 de dezembro de 2023.

A medida serve para que a FNS possa atuar nas ações de policiamento ostensivo, polícia judiciária e perícia forense, nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

A FNS já atua no Acre em frentes como o combate às queimadas e crimes ambientais, entre outras frentes.