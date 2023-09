Governo leva última família abrigada no Parque de Exposições para o aluguel social

O Governo do Acre encaminhou para o aluguel social nesta sexta-feira (1) a última família que estava abrigada no Parque de Exposições Wildy Viana, após ser retirada da área de ocupação irregular no bairro Irineu Serra, em Rio Branco (AC).

Apenas duas famílias haviam optado por ficar no local enquanto não encontravam uma moradia com o auxílio do aluguel social. Ambas estavam tendo apoio logístico, médico e de assistência social.

“Realizamos a mudança e levamos para fazer vistoria técnica do local escolhido. Também agilizamos a transferência escolar das crianças, pois é necessário que elas estudem em um local próximo de onde moram. Todos os meses também vamos seguir com visitas técnicas ao local de moradia, seguindo as recomendações do governo”, disse a chefe do Departamento de Habitação da Secretaria de Assistência Social, Nágila Rocha.

Desde o ano de 2021, a área da Terra Prometida vinha sendo ocupada irregularmente por mais de 300 famílias, o que culminou na decisão das autoridades de efetuar a reintegração de terras. Segundo informações, aproximadamente 205 moradias foram demolidas para dar espaço a futuros empreendimentos habitacionais.

Como parte do processo de assistência às famílias afetadas, o governo do estado implementou um programa de aluguel social, conhecido como Programa Bolsa Moradia Transitória, que oferecerá suporte para as famílias pelos próximos três meses.

As famílias também foram inscritas no programa Minha Casa, Minha Vida, e poderam concorrer a uma moradia por meio do projeto. Inicialmente serão construídos 224 apartamentos, com 42 metros quadrados de área, dois quartos, sala e cozinha integradas, banheiro e área de serviço. O investimento previsto é de R$ 40 milhões. Um dos locais beneficiados pela construção dos conjuntos habitacionais é justamente o terreno onde estava localizada a ocupação irregular.