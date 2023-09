Governo realiza serviços de assistência social na ocupação Marielle Franco

O governo do Estado, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), visitou a ocupação Marielle franco, localizada no bairro Defesa Civil, nesta quarta-feira (27), com o intuito de conhecer as necessidades da comunidade.

A equipe conhece o projeto Cozinha Solidária, que recebe recursos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) nacional, e atua no atendimento às famílias do local, ofertando, diariamente, 130 marmitas, à comunidade.

A assistência social fez, ainda, o levantamento das famílias que necessitam de doações de fraldas e outros itens básicos, além de atender às pessoas que estão com alguma pendência no auxílio Bolsa Família e de assistência à saúde.

O titular da SEASDH, Alex Carvalho, ressaltou que as famílias da ocupação serão contempladas no programa Minha Casa Minha Vida e que identificou que algumas famílias necessitam de itens básicos para sobrevivência.

“Essas famílias serão contempladas com as construções do Programa Minha Casa, Minha Vida e precisam de assistência e amparo. Há algumas crianças com necessidades especiais que precisamos ver a melhor forma de ajudar. Algumas ainda não estão estudando, não conseguiram vagas nas escolas, outras estão precisando de materiais básicos”, ressaltou.

A coordenadora do movimento, Rakeline dos Santos, primeira moradora da ocupação, hoje ajuda as famílias com alimentação e na busca de recursos.

“A cozinha solidária veio para somar. Há famílias hoje que fazem a única refeição aqui. Iniciamos com a demanda de 100 marmitas por dia de segunda a sexta, para moradores da ocupação. Devido à grande demanda, vimos a necessidade de aumentar o número de marmitas para 130”, explicou.