Governo doa para instituições beneficentes valor arrecadado com o estacionamento da Expoacre Juruá

A vice-governadora Mailza Assis entregou nesta quinta-feira (7) a quantia de R$ 45 mil a três instituições beneficentes que atuam no Juruá. O valor foi arrecadado com o estacionamento da Expoacre Juruá, coordenado pela Associação Comercial de Cruzeiro do Sul.

Um dos programas contemplados foi o Guarda-Mirim, que atende mais de 350 crianças em Cruzeiro do Sul. O comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Edvan Rogério, recebeu o cheque simbólico com o valor de R$ 15 mil, em nome da instituição.

“É um trabalho tradicional realizado há mais de 25 anos no nosso batalhão e como não temos verbas destinadas para isso, fazemos esses esforços para que tenhamos esse recurso”, disse.

A loja maçônica também foi contemplada com o recurso. Júlio Paulo Neto representou a entidade e recebeu o cheque simbólico de R$ 15 mil, e contou que o valor foi utilizado para a doação de duas cadeiras de roda e investigo em uma casa de apoio que atende cerca de 300 pessoas.

“É uma forma de estarmos apoiando também as nossas atividades que já existem. É o segundo ano que fazemos isso, no qual conseguimos levar alegria para quem precisa”, ressaltou.

Outra entidade que recebeu parte do recurso foi o Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanom), que atua na inclusão social de crianças e adolescentes me situação de vulnerabilidade social no Juruá.