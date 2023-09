Há 13 anos no mercado, loja acreana é referência em vidros temperados; conheça JC Vidros

Há 13 anos no mercado, a JC Vidros é especialista em vidros temperados e faz parte do sonho de muitas pessoas. Entre as tendências e necessidades de casas e empresas, estão os vidros, sendo eles box, janelas, portas, fachadas, guarda-copo, escada, vidro fixos, que seriam as vitrines, espelhos de 3 a 5 milímetros.

A loja acreana trabalha com todos os tipos de vidros temperados, mas segundo o proprietário da empresa, João Carlos, os produtos que mais são encomendados são portas e janelas. “Nosso serviço é com muita seriedade e o acabamento de vidro temperado é o melhor que temos em Rio Branco”, explica o proprietário.

Além disso, os orçamentos e projetos não têm custo para o cliente, apenas após fechar a compra. A loja também trabalha com visitas em obras com materiais da JC Vidros para mostrar para os clientes o resultado final. “A gente sempre procura fazer o serviço de maneira que o cliente fique satisfeito. A gente leva o cliente para alguma obra que a gente já fez para ele verificar a obra, para analisar, tocar no nosso material e saber se realmente é aquilo que ele está esperando na obra dele. Eu tenho tudo isso na minha loja, com material amostra, de que vai ser instalado na obra. A gente faz o convite para o cliente ir até a loja ou a obra verificar os materiais”, explica Artemiza, também proprietária da loja.

Para garantir segurança para sua família, amigos ou até mesmo clientes, além de deixar o ambiente mais sofisticado e bonito, a JC Vidros está disponível nas redes sociais através do @jcvidrosac e pelos telefones (68) 99988-1911 e (68) 99921-7525, além do endereço de e-mail jc[email protected] para orçamentos, projetos e compra e venda.

O que é vidro temperado?

Muito usado nas áreas de construção civil, indústria automotiva e arquitetura, o vidro temperado costuma chamar bastante a atenção por apresentar níveis elevados de resistência e segurança.

Cinco vezes mais resistente a impactos, o vidro temperado se estilhaça ao quebrar, formando fragmentos bem pequenos e arredondados. Bem diferente daqueles cacos pontiagudos

O vidro temperado é recomendado para ambientes tanto externos como internos da sua obra, utensílios e acessórios decorativos e pode ser encontrado na versão incolor e nas cores bronze, verde e cinza.