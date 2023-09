Há 21 anos, Restaurante Aquarela entrega o melhor da culinária em Sena Madureira

O Restaurante Aquarela, localizado na esquina da Rua Siqueira Campos com a Quintino Bocaiuva, no Centro de Sena Madureira, há 21 anos leva o melhor da culinária acreana, não só para os senamadureirenses, mas para todo o estado. O local é ponto de parada para o almoço de dezenas de pessoas, diariamente.

Com um cardápio completo, que oferece uma diversidade de carnes, saladas e temperos, o Aquarela oferece o serviço de self-service e buffet livre, com dois espaços, um aberto e o outro climatizado, tudo pensado para proporcionar conforto aos clientes. De acordo com a proprietária, Rosa Maria, o diferencial de seu restaurante é o tratamento dado ao cliente e a qualidade da comida.

“O nosso diferencial é o tratamento que damos aos nossos clientes. Eu sempre falo para meus colaboradores que nossos clientes é que pagam nosso salário, então, sempre buscamos tratá-los da melhor forma. Outra coisa é a qualidade da nossa comida, sempre buscamos manter o padrão. Estamos buscando a todo o momento inovar, procurar conhecimento e nos atualizar”, ressaltou.

Um dos destaques do Aquarela é o churrasco assado na hora, no qual o cliente pode escolher entre uma diversidade de cortes e de carnes, como a picanha, fraldinha, coração bovino e de frango, dentre outras inúmeras opções para todos os gostos.

Rosa Maria conta, ainda, que no início foi difícil conquistar um espaço no setor de restaurantes em Sena Madureira, mas que com muita garra o estabelecimento passou a ser ponto de referência no município.

“Foi muito difícil no início para a gente conquistar espaço em meio a tantas coisas. Sabem que entrar no mercado e conseguir se estabilizar não é fácil. Temos 21 anos nesse trabalho, o caminho não foi fácil, mas hoje temos uma ótima equipe, e somos referência, não só aqui em Sena Madureira, mas em todo o estado”, disse.