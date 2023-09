Hemoacre inicia campanha de doação em Sena Madureira

O Governo do Estado, por meio do HEMOACRE e em parceria com o Hospital João Câncio Fernandes, deu início nesta terça-feira (26), a campanha de doação de sangue em Sena Madureira. A iniciativa ocorre em frente ao Lions Clube do município, onde o ônibus para coleta está instalado.

De acordo com a bioquímica Larissa Queiróz, responsável pelo banco de sangue do hospital João Câncio Fernandes, é fundamental a participação da comunidade. “Pretendemos inserir a cidade de Sena Madureira no calendário de doação do Hemoacre que é o nosso centro de referência em Rio Branco. Uma doação salva até quatro vidas”, salientou.

A programação ficou estabelecida da seguinte forma:

26 de setembro: 14 horas às 18 horas

27 de setembro: 7:30 horas às 13 horas

Local: Em frente ao Lions Clube

REQUISITOS PARA DOAR SANGUE

Ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal)

Estar em boas condições de saúde

Estar alimentado: Evitar alimentação gordurosa nas 3 horas que antecedem a doação

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas

Apresentar documento de identificação com fotografia, emitido por órgão oficial, podendo ser: Carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho).