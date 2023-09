Homem condenado a 10 anos de prisão por roubo é preso pela polícia no Acre

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma ação policial, coordenada pela delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore), que resultou na prisão de um homem, das iniciais K.O.S., de 32 anos, acusado de cometer um crime de roubo. O mandado judicial foi emitido pela Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco.

O crime de roubo, conforme estabelecido no artigo 157 do Código Penal brasileiro, consiste na subtração de bens de outra pessoa mediante uso de violência ou grave ameaça. O parágrafo 3º do mesmo artigo prevê agravantes quando a violência é exercida em concurso de duas ou mais pessoas.

O suspeito agora está à disposição da Justiça para responder às acusações e para que seja conduzido o devido processo legal. A operação da PCAC demonstra o comprometimento das autoridades em combater crimes de roubo e extorsão no estado.