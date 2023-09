Homem diz que profissional de saúde abusou sexualmente de sua esposa em hospital no Acre

Um homem identificado como Edeildo Cassiano Silva, marido de uma paciente que deu entrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, acusa um profissional da unidade de cometer um suposto abuso sexual contra sua esposa durante atendimento. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se manifestou sobre o caso.

Segundo informações, a paciente deu entrada no hospital na quarta-feira, 16 de agosto, com pressão alta e após o medicamento teria entrado em coma, acordando no domingo (20). A mulher teria acordado arrancando o soro e a sonda vaginal e nasal. Conforme denúncia do marido, durante a ida da mulher para a enfermaria, no dia 23, ela relatou que um enfermeiro teria tocado em suas partes íntimas e ela teria batido na mão dele para que parasse.

Em nota, a Sesacre esclareceu que está acompanhando o andamento da investigação junto à Polícia Civil e que em caso de confirmação, as medidas judiciais cabíveis serão adotadas.

Após ter conhecimento do relato da mulher, o marido foi até o hospital e acabou agredindo o enfermeiro, o que resultou em sua detenção.

“Eu perdi a cabeça, peguei o cara e tentei bater nele. O que aconteceu, foi que chamaram a Rota, a polícia, muito malcriada, que entrou dentro da enfermaria, me abordou e me algemou na frente da minha esposa”, relembra.

Após ser conduzido para a delegacia, o homem foi autuado em flagrante, após determinada a fiança, ele foi liberado na audiência de custódia.

Veja nota da Sesacre

Nota de Esclarecimento

Em atenção a recente notícia de suposto envolvimento de um profissional da enfermagem na prática de abuso sexual no Hospital do Juruá, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE) vem à público esclarecer à população que esta acompanhando o andamento da investigação junto à Polícia Civil para a apuração da conduta na esfera criminal, em caso de confirmação, tem inteira convicção de que as devidas medidas judiciais serão adotadas. Em relação à conduta administrativa do profissional citado, permanecemos atentos às medidas adotadas pela ANSAU, pessoa jurídica que administra os serviços de saúde daquela unidade. Entendemos que toda e qualquer conduta arbitrária e ilegal realizada por profissionais devem ser punidas com rigor, desde que, seja oportunizado ao acusado a oportunidade de esclarecimento e defesa.

Secretaria de Estado de Saúde