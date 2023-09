Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã da terça-feira (13), na Comunidade São Pedro, no Rio Môa, zona rural de Mâncio Lima.

Segundo informações, um homem deu entrada no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com uma perfuração na cabeça.

A vítima foi alvejada na cabeça e precisou passar por uma cirurgia no hospital do município. Até o momento o caso não teria sido registrado na delegacia de Mâncio Lima.

