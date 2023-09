Homem é encontrado morto em hotel a 100 metros da delegacia de Sena Madureira

Na madrugada deste domingo, 17 de setembro, Sena Madureira foi palco de uma triste e chocante tragédia. Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado sem vida em um quarto de hotel próximo à Delegacia de Polícia local.

Segundo informações obtidas junto a fontes policiais, o homem, natural da capital Rio Branco, estava hospedado no estabelecimento e teria se envolvido em uma discussão com uma mulher momentos antes do incidente. Posteriormente, ele foi encontrado morto no banheiro do quarto onde estava hospedado.

Os serviços de emergência foram acionados imediatamente, e o corpo foi encaminhado ao Hospital de Sena Madureira. No entanto, os médicos que atenderam à ocorrência não puderam fazer mais do que declarar o óbito. Na manhã deste domingo, o corpo do homem foi transportado de volta para a capital, Rio Branco (AC).

Com informações do Radar 404, Aldejane Pinto