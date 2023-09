Homem é executado a tiros enquanto caminhava em via pública no Calafate

Ananias Nascimento de Freitas, de 39 anos, foi morto com vários tiros na noite deste sábado (2), na Travessa Flamengo, no Conjunto Laélia Alcântara, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ananias estava caminhando em via pública, quando foi surpreendido por uma pessoa desconhecida que, de posse de uma arma de fogo, levou a vítima para a Travessa Flamengo e efetuou vários tiros contra o homem.

Mesmo ferido pelos disparos, Ananias ainda tentou correr para se livrar do assassino, mas acabou caindo e foi atingido por mais um tiro na cabeça. Após a ação, o autor crime fugiu correndo. Moradores da região ouviram os tiros e aguardaram o assassino ir embora para ver o que tinha acontecido, e acabaram encontrado o homem agonizando na rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Ananias.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Policiais militares do 1° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação do crime ainda está sendo investigada pela polícia, mas há informações que o homem estava sendo ameaçado por ter praticado furtos. Ele também era usuário de entorpecentes. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).